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14:08, 14 августа 2020

Всё больше предприятий и учреждений в Минске и других городах Белоруссии выходят на забастовку

Забастовки на предприятиях Минска набирают обороты. Всё громче и яростнее звучит лозунг «Уходи», обращённый к Александру Лукашенко. Бастуют Минский автомобильный завод, там в акции протеста как сообщает портал tut.by участвует больше тысячи рабочих. Тракторный, моторный, электротехнический заводы, другие крупные предприятия столицы Белоруссии — повсюду люди требуют провести новые выборы президента, прекратить насилие, наказать виновных за избиения мирных демонстрантов, освободить политических заключённых. На забастовку сегодня вышли сотрудники минского метрополитена, ряда столичных больниц, рынков. Другие города тоже протестуют. В Гродно рабочие завода Гродно Азот — они бастуют второй день подряд — на встрече с замначальника УВД попросили его положить руку на конституцию и честно ответить на вопросы. Он судя по видео, размещенном в соцсетях, отказался. Рабочие ещё раз озвучили свои требования — ключевое — провести честный подсчет голосов, поскольку выборы считают сфальсифицированными. Люди держали плакаты, в том числе «Мы его не выбирали», имея в виду Лукашенко. В Бобруйске бастует Белшина — одно из крупнейших предприятий в Европе по выпуску автомобильных шин. Там скандируют «Мы за Тихановскую», «Жыве Беларусь» — сообщает польский телеграм-канал Nexta Live. В Барановичах бастуют рабочие станкостроительного завода, в Солигорске — предприятие Беларуськалий, в Жлобине — металлургический завод, в Жодино — кузнечный. Рабочие требуют встреч с мэрами. Это отмечу далеко не весь список городов, в которых проходят акции протеста.

По оценке польских СМИ в забастовках участвуют около 30-ти крупных предприятий страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что забастовки негативно скажутся на работе предприятий. Государственное агентство БелТА передает, что Лукашенко появился на совещании по вопросам строительной отрасли. Там он, в частности, заметил, что не покидал страну, вопреки слухам. Происходящее на ряде предприятий президент назвал попыткой раскачать трудовые коллективы.



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