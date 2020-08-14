В Белоруссии начали массово освобождать задержанных на акциях протеста

Из минского изолятора люди стали выходить еще накануне вечером. Также сообщалось об освобождении тех, кто находится в других городах.

Между тем, сами освобожденные рассказывают о пытках и издевательствах со стороны силовиков.

Бывших арестантов из главного столичного изолятора на улице Окрестина стали выпускать накануне ближе к полуночи. Участников протестных акций, а зачастую случайных прохожих, схваченных силовиками, родственники, друзья и просто неравнодушные горожане встречали как героев. Обнимались, протягивали бутылки с водой, еду, одежду. Но радость от освобождения у многих довольно быстро исчезала. Проведя несколько суток в неволе, белорусы в подробностях рассказывали о зверствах и угрозах, которые им пришлось испытать и услышать.

Поставили к стене. Руки назад. Как 41-й год. В РОВД ОМОНовцы десять штук меня били.

Освободившиеся жители показывали травмы, которые остались после встречи с сотрудниками МВД и ОМОНа. На руках, ногах, спине – синяки, ссадины, кровоподтеки, следы от резиновых дубинок. Задержанных в изоляторе проводили через коридор силовиков, их избивали, используя даже электрошокеры, рассказал изданию «МБХ Медиа» один из бывших арестантов. «Все было в крови», — так многие очевидцы описывают увиденное в изоляторе и городском отделе милиции.

Задержанных размещали буквально штабелями, друг на друге, о чем рассказывал корреспондент издания Знак.ком. В лучшем случае людей помещали в тесную и душную камеру.

О происходящем в изоляторе можно судить по крикам, которые доносились из внутреннего двора. Запись опубликовала «Новая газета».

МВД отпустило задержанных под обязательство не участвовать больше в протестах.

Замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков накануне утверждал, что никаких издевательств над задержанными не было, а министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ принес извинения лишь части пострадавших.

По данным белорусского МВД, за время протестов, с воскресенья, задержаны были не менее 6 тысяч человек. В минздраве в среду сообщали о 200 раненых. Также известно об 1 погибшем в результате столкновений в Минске. Кроме того, пресса писала об одном умершем в изоляторе.

Для того, чтобы силовики так бесчеловечно избивали и пытали протестующих, их серьезно и длительно психологически обрабатывают, сказал «Эху Москвы» председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

Он добавил, что вероятность жестоких действий со стороны российских силовиков зависит от количества протестующих. К примеру, добавил эксперт. если на площади «выйдет вся Россия», то ОМОН откажется от резких действий.

Причин, почему силовики ведут себя так агрессивно по отношению к протестующим, может быть несколько. Это объяснила «Эху Москвы» судебный эксперт, клинический психолог Алиса Колесова.

Она также добавила, что есть ряд наркотиков, которые влияют на психическую и физическую активность, однако о применении таковых силовиками Белоруссии ничего не известно.

По данным белорусского МВД, за время протестов, с воскресенья, задержаны были не менее 6 тысяч человек. В минздраве в среду сообщали о 200 раненых. Также известно об 1 погибшем в результате столкновений в Минске. Кроме того, пресса писала об одном умершем в изоляторе.