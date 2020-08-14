Пресненский суд Москвы не получил ответа из Боткинской больницы о состоянии здоровья Михаила Ефремова

В больницу направлен повторный запрос, — сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. Комментариями суда агентство пока не располагает. Во вторник перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия. Адвокат Эльман Пашаев предупредил, что заседание 18-го августа может не состояться. Ранее Пашаев заявлял, что медики диагностировали у Ефремова инсульт.
2020-08-14T13:33:27+03:00
2020-08-14T13:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 14 августа 2020
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