Пресненский суд Москвы не получил ответа из Боткинской больницы о состоянии здоровья Михаила Ефремова

В больницу направлен повторный запрос, — сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. Комментариями суда агентство пока не располагает. Во вторник перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия. Адвокат Эльман Пашаев предупредил, что заседание 18-го августа может не состояться. Ранее Пашаев заявлял, что медики диагностировали у Ефремова инсульт.