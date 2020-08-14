Правительство предлагает с будущего года отказаться от бесплатного вывоза россиян из-за рубежа в экстренных ситуациях

После возвращения на родину им придется возместить государству потраченные средства. С таким предложением выступил МИД. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, — сообщает Интерфакс. Изменения предполагается внести в соответствующее постановление правительства. Сейчас оно позволяет бесплатно возвращать россиян из-за границы только в случае угрозы жизни. В соответствии с предложением МИДа граждане должны будут сами подавать запрос на возвращение на родину. Сумма, которую им придется заплатить, будет указана в акте о фактическом предоставлении помощи. Деньги придется вернуть в течение трех месяцев, в противном случае взыщут принудительно.
2020-08-14T13:32:51+03:00
2020-08-14T13:32:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 14 августа 2020
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