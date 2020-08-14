Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская считает, что ее поддержка на выборах составила от 60% до 70%

Она ссылается на копии протоколов. Тихановская выпустила новое видеообращение, в котором призвала власть остановить насилие на улицах белорусских городов. Тихановская также призвала мэров всех городов 15-го и 16-го августа организовать мирные массовые собрания в каждом городе.
2020-08-14T13:31:55+03:00
2020-08-14T13:31:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 14 августа 2020
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