Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская считает, что ее поддержка на выборах составила от 60% до 70%

Она ссылается на копии протоколов. Тихановская выпустила новое видеообращение, в котором призвала власть остановить насилие на улицах белорусских городов. Тихановская также призвала мэров всех городов 15-го и 16-го августа организовать мирные массовые собрания в каждом городе.