Из Минска и других белорусских городов сообщают о новых акциях протеста

Протестующие недовольны результатами президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Как передают корреспонденты информагентств, в частности, Интерфакса, люди выстраиваются в цепи солидарности. В основном это женщины, они держат цветы. Как сообщает белорусский портал TUT.BY, рядом с филармонией собрались музыканты и учителя. К протестующим присоединились таксисты. Сообщается, что вчера многие такси ездили в СИЗО в Жодино, чтобы забрать тех, кого выпустили из изолятора.