Из Минска и других белорусских городов сообщают о новых акциях протеста

Протестующие недовольны результатами президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Как передают корреспонденты информагентств, в частности, Интерфакса, люди выстраиваются в цепи солидарности. В основном это женщины, они держат цветы. Как сообщает белорусский портал TUT.BY, рядом с филармонией собрались музыканты и учителя. К протестующим присоединились таксисты. Сообщается, что вчера многие такси ездили в СИЗО в Жодино, чтобы забрать тех, кого выпустили из изолятора.
2020-08-14T13:31:06+03:00
2020-08-14T13:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 14 августа 2020
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