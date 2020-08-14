Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова покидает свой пост

Слухи об уходе Егоровой, которая возглавляет Московский городской суд на протяжении 20 лет, появились еще весной на фоне усилившейся критики в ее адрес. За последний год кассационный суд несколько раз выносил ей частные определения за низкую квалификацию судей Мосгорсуда, процессуальные нарушения и необоснованные продления ареста.

Полномочия Егоровой, которая в свое время была включена в санкционный «список Магнитского», должны завершиться в октябре. Высшая квалификационная коллегия трижды объявляла об открытии вакансии. Егорова от борьбы в итоге отказалась.

Единственным кандидатом стал нынешний руководитель Южного окружного военного суда Михаил Птицын. В судебной системе он почти 30 лет и все это время занимался военном судопроизводством на руководящих должностях. Высшая квалификационная коллегия рассмотрит его кандидатуру 21 августа.

Председатель Мосгорсуда назначается указом президента на шесть лет по представлению главы Верховного суда и при наличии положительного заключения от квалификационной коллегии.