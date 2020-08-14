Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться этой зимой

Об этом объявили в Центре имени Гамалеи, где и был разработан препарат, зарегистрированный ранее.

Массовое прививание по существующим планам масштабирования препарата внутри страны начнется с декабря-января, рассказал агентству «Интерфакс» глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В августе вакцинировать начнут представителей групп риска, например, медиков. Гинцбург подчеркнул, что в лаборатории уверены в эффективности и безопасности продукта, а на критику ответил, что негативная реакция на регистрацию вакцины связана с тем, что для игроков этого рынка появление препарата – это вероятная потеря миллиардов долларов. Глава центра уверен, что именно из-за этих соображений Ассоциация организаций по клиническим исследованиям, в которую входят крупнейшие фармкомпании, ранее просила отложить регистрацию вакцины. Напомню, что в ассоциации указывали, что препарат не прошел клинических исследований на тысячах добровольцев, как этого требует протокол. К этому этапу разработчики приступят только сейчас. Кроме того, в научных журналах нет ни одной публикации о результатах уже проведенного тестирования на малой выборке.

В Минздраве сообщили, что из-за рубежа поступило очень много запросов на приобретение российской вакцины. Между тем, согласно опросам сервиса «Справочник врача», более половины опрошенных медиков заявили, что не готовы сделать себе эту прививку