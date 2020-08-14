Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила с призывом о мирном урегулировании протестов в стране. Она также обратилась к мэрам всех белорусских городов с просьбой организовать мирные акции протеста.

Тихановская добавила, что на тех участках, где голоса избирателей были посчитаны честно, очевидна ее победа на минувших выборах.

Глава администрации белорусского президента рассказала о поручении Александра Лукашенко разобраться с массовыми задержаниями. По словам Натальи Кочановой, он услышал мнение трудовых коллективов на этот счет.

Кочанова призвала всех остановиться и проявить благоразумие.