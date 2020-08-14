Американские спецслужбы утверждают, что российские хакеры разработали шпионскую программу

Американские спецслужбы утверждают, что российские хакеры разработали специальную шпионскую программу для проникновения в компьютеры. Представители Агентства национальной безопасности США и ФБР говорят, что приложение называется Drovorub.

Эксперты двух этих спецслужб полагают, что программу разработала российская военная разведка. Вирус проникает в компьютеры, на которых установлена система Linux.

Москва ранее неоднократно отвергала обвинения в причастности к взлому и хакерским атакам на международные организации или зарубежные госструктуры.