Суд в Бишкеке оставил в силе приговор бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, — передает агентство «Интерфакс». Ему назначили 11 лет и 2 месяца лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета. В ходе расследования под подозрение попали два десятка бывших высокопоставленных киргизских чиновников. Самого Атамбаева задержали год назад.
2020-08-14T12:32:27+03:00
2020-08-14T12:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 14 августа 2020
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