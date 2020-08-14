Суд в Бишкеке оставил в силе приговор бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, — передает агентство «Интерфакс». Ему назначили 11 лет и 2 месяца лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета. В ходе расследования под подозрение попали два десятка бывших высокопоставленных киргизских чиновников. Самого Атамбаева задержали год назад.