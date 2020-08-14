Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призывает мэров городов организовать в выходные мирные акции протеста. В своем видеообращении, которое появилось сегодня в интернете, Тихановская сказала, что там, где комиссии посчитали голоса честно, ее результат составил от 60% до 70%. Также она призвала власти Белоруссии остановить насилие и пойти на диалог с гражданами.

Ранее сообщалось, что Тихановская выехала из республики в Литву. Ее соратники уверены, что она пошла на этот шаг под давлением властей.