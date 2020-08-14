Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась за введение новых санкций против белорусских чиновников

Необходимы запретительные меры в отношении тех, кто не соблюдает демократические ценности и нарушает права человека в этой республике, — написала политик в своем Твиттере. Ранее сообщалось, что сегодня министры иностранных дел ЕС обсудят возможные санкции против тех, кто причастен к насилию в отношении протестующих в Белоруссии.
2020-08-14T12:31:10+03:00
2020-08-14T12:31:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2692471-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:31, 14 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…