Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась за введение новых санкций против белорусских чиновников

Необходимы запретительные меры в отношении тех, кто не соблюдает демократические ценности и нарушает права человека в этой республике, — написала политик в своем Твиттере. Ранее сообщалось, что сегодня министры иностранных дел ЕС обсудят возможные санкции против тех, кто причастен к насилию в отношении протестующих в Белоруссии.