Турция осудила решение Арабских Эмиратов о полной нормализации двусторонних отношений с Израилем

Лицемерным поступком назвал МИД Турции соглашение о полном восстановлении дипотношений между Арабскими Эмиратами и Израилем. Абу-Даби обвинили в предательстве дела Палестины, сообщает агентство Анадолу со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. Там считают, что стороны, заключившие соглашение, преследуют свои интересы. Руководство Арабских Эмиратов не имеет права проводить переговоры с Израилем от имени Палестины, подчеркнули в МИДе Турции. Критикует соглашение и иранский МИД. Ведомство назвало его «позорным ударом в спины мусульман» и «стратегической глупостью». По мнению Тегерана, соглашение может обострить ситуацию в регионе Персидского залива. В МИДе Бразилии полагают иначе: это способствует миру и процветанию на Ближнем Востоке. В свою очередь, глава канадского МИДа назвал историческим шагом договоренность Израиля и Арабских Эмиратов. Вчера о ней объявил президент США Дональд Трамп. Израиль приостановит принятие решения о распространении суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Обе стороны уже на следующей неделе могут подписать соглашения о туризме, безопасности и прямых авиарейсах.

Руководство Палестины крайне жестко отреагировало на шаг Абу-Даби, назвав его предательством и разрушением арабской мирной инициативы.