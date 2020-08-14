Z Архив новостей новости
5 31 6 7307
12:02, 14 августа 2020

Десятки новых предприятий в Белоруссии присоединяются к всеобщей забастовке, объявленной после выборов президента

Десятки новых предприятий по всей Белоруссии присоединяются сегодня к всеобщей забастовке, объявленной в стране после выборов президента. Участники акций, несогласные с официальными результатами, требуют проведения нового голосования.

«Свободу», «Уходи» — это скандируют сотни работников Минского тракторного завода, собравшиеся сегодня у предприятия. Видео публикует польский телеграм-канал Nexta live. Он выкладывает ролики и из других городов, где к забастовкам присоединяются работники больниц, метро, депо, заводов, промышленных предприятий, комбинатов ТЭЦ, рынков, строители, железнодорожники из разных городов по всей стране — Минск, Солигорск, Гродно, Пинск, Новогрудок. Бастуют Белорусский металлургический завод, БелАЭС, «Гродно Азот», «Гродно Азот». Требования у всех схожи: отмена итогов сфальсифицированных выборов и проведение новых под контролем международных наблюдателей, люстрации, расформирование структуру ОМОНа как дискредитировавшую себя перед народом, выполнявшую преступные приказы командования, освобождение всех задержанных и выплата им компенсаций. Белорусские СМИ пишут, что на ряде предприятий договориться с сотрудниками пытается руководство.

Забастовки прокомментировал президент страны Александр Лукашенко. Он предупредил о негативных последствиях таких акций.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Марков политолог

С мятежниками говорят только об условиях капитуляции Если Лукашенко вступит с мятежниками в переговоры, то он кончит быстро или как план в отношении Януковича — расстрел без суда…

5 141 6 15159 08:44
Блоги

Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…

5 304 6 35829 08.08
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 178 6 22520 09.08
Блоги

Рустам Солнцев журналист

За Крым — ответишь? Если бы Наташа Ионова присягала на верность Украине, а после предательски, тайком оказалась бы в Крыму, то поделом. Но я не помню её присягу. И ненависти к Украине тоже не помню…

5 255 6 32770 08.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уверен, что Лукашенко в очередной раз оправдает доверие белорусского народа Александр Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 99 6 13703 10.08
Блоги

+ Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали…

5 124 6 18136 11.08
8читать ;смотреть
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

«Голос» требует от властей Беларуси освободить Артема Важенкова и Игоря Рогова Белорусское государственное агентство «Белта» показало их в видеосюжете под заголовком «Видео задержания провокаторов», лежащими лицом на земле со скованными за спинами руками рядом с другими задержанными…

5 35 6 6096 11.08
Блоги

+ Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Президент Белоруссии прокомментировал ситуацию вокруг прошедших после выборов акций протеста…

5 211 6 37194 10.08
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Не верьте В Белоруссии попытка силового захвата власти антироссийскими силами…

5 142 6 25262 13.08
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Происходящее в Республике Беларусь вызывает очень большую тревогу Мы требуем от МИДа России, от государственных правозащитных институтов России, безусловного осуждения насилия против мирных граждан — как жителей Республики, так и граждан России и других государств…

5 28 6 5090 13.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Главный организатор попытки свержения Лукашенко — Польша и Литва Польша пытается восстановить польскую империю Речь Посполита в новой форме и стать опять главной великой державой Восточной Европы, вытеснив с этой позиции Россию…

5 263 6 49270 12.08
Блоги

Блог «Новой газеты»

Владимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден» Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране…

5 228 6 42938 12.08
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Преступления карателей в Беларуси не имеют срока давности Когда этот суд наступит — каратели будут ссылаться на полученные приказы. Что же, в Нюрнберге их предшественники тоже на них ссылались — и, как известно, безрезультатно…

5 71 6 13727 13.08
Блоги

+ Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу…

5 206 6 39664 12.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Провал Майдана в Белоруссии закономерен В Белоруссии нет связи с антирусским прогитлеровским коллаборационизмом и фашизмом, какая есть у бандеровцев. В Белоруссии зато очень сильно неприятие наследников коллаборантов…

5 131 6 25321 11.08
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Друзья, желаю вам победы над опостылевшим диктатором При нем фактически уничтожены выборы, задавлены гражданские права и свободы, дубина политических репрессий обрушена на оппозицию…

5 106 6 20986 09.08

Популярное за неделю

Новости

В Академии наук Белоруссии отчитали ученых за их позицию в отношении протестов в стране Председатель президиума академии Владимир Гусаков после открытого письма более тысячи деятелей науки к властям страны потребовал навести порядок в институтах и назвал это обращение провокацией…

5 11 6 7877
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко забраковал план с этой красивой интригой, потребовал свернуть цирк и сразу железно выписать ему 95%. Его полночи уговаривали на 80. Опытные тетки в избиркоме чуть ли не коленях стояли…

5 74 6 108275 12.08
#слушать 50:12 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 179 6 22464 09.08
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Ефремов высветил в нас такое, что стало страшно смотреть То, что он так играет сейчас, – кому-то это кажется трусостью, кому-то распадом, а он проживает страшную роль, которая очень назидательна, которая может оказаться очень страшным уроком…

5 202 6 337267 07.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Что происходит в Белоруссии Что происходит в Белоруссии Тихановской пригрозили убить детей?..

5 179 6 172695 11.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8676685
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4590984

Сегодня в эфире