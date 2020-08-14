Десятки новых предприятий в Белоруссии присоединяются к всеобщей забастовке, объявленной после выборов президента

Десятки новых предприятий по всей Белоруссии присоединяются сегодня к всеобщей забастовке, объявленной в стране после выборов президента. Участники акций, несогласные с официальными результатами, требуют проведения нового голосования.

«Свободу», «Уходи» — это скандируют сотни работников Минского тракторного завода, собравшиеся сегодня у предприятия. Видео публикует польский телеграм-канал Nexta live. Он выкладывает ролики и из других городов, где к забастовкам присоединяются работники больниц, метро, депо, заводов, промышленных предприятий, комбинатов ТЭЦ, рынков, строители, железнодорожники из разных городов по всей стране — Минск, Солигорск, Гродно, Пинск, Новогрудок. Бастуют Белорусский металлургический завод, БелАЭС, «Гродно Азот», «Гродно Азот». Требования у всех схожи: отмена итогов сфальсифицированных выборов и проведение новых под контролем международных наблюдателей, люстрации, расформирование структуру ОМОНа как дискредитировавшую себя перед народом, выполнявшую преступные приказы командования, освобождение всех задержанных и выплата им компенсаций. Белорусские СМИ пишут, что на ряде предприятий договориться с сотрудниками пытается руководство.

Забастовки прокомментировал президент страны Александр Лукашенко. Он предупредил о негативных последствиях таких акций.