BY_help: Кампания BY_help собрала более 2 млн долларов для помощи задержанным протестующим в Белоруссии

Люди со всего мира пожертвовали более 2 миллионов долларов в рамках кампании BY_help, которая занимается сбором помощи для задержанных участников протестов в Белоруссии. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник, волонтер BY_help Андрей Стрижак.

«Что касается частных пожертвований, на данный момент собрано более 2-х миллионов долларов для арестованных, оштрафованных, раненных и избитых силовиками. Это фандрайзер Фейсбук и фандрайзер PayPal, куда юридическое лицо пожертвовать не может. Так что это десятки тысяч людей со всего мира, которые проявили солидарность с белорусами, оказавшимися в такой тяжелой ситуации», — отметил он.

А.Стрижак также рассказал, что сегодня была запущена вторая кампания — BY_soul по сбору средств для сотрудников госорганов, которые были уволены или решили оставить работу в знак протеста против насилия в отношении задержанных.

«Мы видим массовый уход со службы, в первую очередь, сотрудников милиции. Это офицеры, которые пишут рапорты о том, что не согласны с тем, что их отправляют избивать собственный народ — они давали присягу о защите этих людей, а не о насилии против них», — уточнил он.

Как рассказал А.Стрижак, сейчас «достигнута договоренность с несколькими ключевыми бизнесменами, которые будут работать над продвижением этого фонда в бизнес-сообществе». «Также достигнута договоренность с деятелями культуры, которые будут рассказывать, насколько важно, чтобы милиционеры и госслужащие переходили на сторону народа, и насколько важно поддерживать таких людей, которые высказали свою точку зрения и лишились работы», — добавил он.

А.Стрижак пояснил, что на данный момент основной линией является сбор средств для компенсации на первое время, пока человек проходит переобучение или находится в «транзитном» состоянии. «Это необходимо, чтобы гражданин, который остался без работы, мог рассчитывать на то, что он сможет погасить коммунальные платежи, выплатить по кредитам, собрать детей в школу. Это даст больше решимости тем, кто сейчас колеблется, что важнее – сытая пайка или чистая совесть», — считает волонтер.

А.Стрижак также отметил, что BY_soul будет оказывать уволенным юридическую и психологическую поддержку. «Люди должны чувствовать себя защищенными, что их не бросили», — заключил он.