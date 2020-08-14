Американские военные задержали четыре танкера с топливом из Ирана для Венесуэлы

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. В Минюсте США эту информацию не комментируют. По данным газеты, еще в прошлом месяце американская прокуратура подала иск о конфискации бензина на борту четырех танкеров, однако топливо не может быть изъято до тех пор, пока суда не войдут в американские территориальные воды.
2020-08-14T11:33:50+03:00
2020-08-14T11:33:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2692435-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:33, 14 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…