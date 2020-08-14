Американские военные задержали четыре танкера с топливом из Ирана для Венесуэлы

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. В Минюсте США эту информацию не комментируют. По данным газеты, еще в прошлом месяце американская прокуратура подала иск о конфискации бензина на борту четырех танкеров, однако топливо не может быть изъято до тех пор, пока суда не войдут в американские территориальные воды.