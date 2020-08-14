Высшая квалификационная комиссия судей назначила дату утверждения нового главы Мосгорсуда

Ольгу Егорову на этом посту сменит Михаил Птицын, который сейчас является председателем Южного окружного военного суда. Заседание комиссии назначено на следующую пятницу.

Егорова, которая возглавляла Мосгорсуд в течение 20 лет, должна будет оставить свой пост в октябре. Слухи о том, что она уйдет с этой должности, появились еще весной. В прессе ранее неоднократно появлялась критика в адрес главы Мосгорсуда. В частности, эксперты были недовольны тем, как глава инстанции выстроила жесткую вертикаль власти в судебной системе.