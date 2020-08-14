Тюремное ведомство направило в прокуратуру материалы о возможных побоях Фургала

Тюремное ведомство направило в прокуратуру материалы о возможных побоях фигуранта дела бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. В ведомстве говорят, что признаки телесных повреждений обнаружили у Андрея Карепова, когда он поступил в следственный изолятор. При этом, подчеркивают в Службе исполнения наказаний, в самом СИЗО «Лефортово» ни физической силы, ни специальных средств к обвиняемому не применяли, — передает агентство ТАСС. Сам Карепов сказал членам Общественной наблюдательной комиссии, что его избили, когда возили на следственные действия.

Бывшего губернатора Фургала обвиняют в организации убийств. По его делу были задержаны несколько человек.