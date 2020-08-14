Министерство здравоохранения Белоруссии призывает остановить «раскручивание спирали насилия на улицах»

В обращении ведомства содержится просьба к обеим сторонам «не провоцировать друг друга». Жизнь и здоровье всех без исключение граждан республики бесценны, — подчеркнули в Минздраве.



Ранее в ведомстве насчитали не менее 200 пострадавших в результате задержаний в последние дни. Кроме того, по меньшей мере один участник протестов погиб. Сообщалось также о смерти одного задержанного. Всего же в изоляторы и отделы внутренних дел за эти дни были доставлены не менее 6-ти тысяч человек.