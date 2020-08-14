Вакцине от коронавируса, как пишет издание РБК, не доверяет больше половины российских медиков

Это показал опрос.



Прививку от коронавируса вакциной, о регистрации которой во вторник сообщил президент Путин, не готовы делать 52 процента врачей. Лишь четверть медиков согласились на вакцинацию, пишет интернетРБК со ссылкой на опрос сервиса «Справочник врача». Новому препарату специалисты не доверяют, главным образом, потому что нет достаточных данных о его эффективности. Это отметили почти 70 процентов медиков. Многие сомневаются в том, что вакцину удалось разработать и проверить за слишком короткий срок. Только каждый пятый врач намерен её рекомендовать пациентам, коллегам или знакомым. Всего в опросе участвовало три тысячи врачей, пишет издание. Вакцину разработал московский институт имени Гамалеи. При этом она не прошла широкомасштабных клинических исследований, а в научных журналах нет никаких публикаций о результатах её испытаний. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на днях объявил, что первые партии препарата выпустят до конца месяца. Сначала начнут прививать медиков, затем начнётся массовая вакцинация, она как и в случае с врачами будет добровольной.

В Минздраве США и Всемирной организации здравоохранения к российской разработке отнеслись настороженно. В ВОЗ сказали, что пока не могут рекомендовать вакцину, пока не получат информацию о ней.