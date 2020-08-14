Спикер Госдумы просит силовиков проверить депутатов на наличие иностранного гражданства

Проверку уже завершили ЦИКе.

Вопросом двойного гражданства у коллег по нижней палате парламента Володин заинтересовался благодаря депутату от компартии. Спикер упрекнул Дениса Парфенова в том, что он слишком часто пользуется иностранными соцсетями и предположил, что у него может быть американский паспорт. Коммунист это опроверг и попросил проверить не только себя, но и всех парламентариев, заподозрив иностранное гражданство у представителей «Единой России».

Инициированная Вячеславом Володиным проверка сенсаций пока не принесла. В Центризбиркоме, куда обратилась за помощью профильные думские комиссия и комитет, заявили, что к выборам в 2016 году сведений о наличии двойного гражданства у кандидатов не имелось. Что произошло с депутатами после их избрания, в ЦИК уже не знают – это вне их компетенции.

Володин поручил продолжать проверку, к которой теперь подключат МИД, МВД, ФСБ и Службу внешней разведки.

Володин напомнил, что наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо Конституцией и законом.