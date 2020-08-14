В Чехии задержали российского дипломата

Его имя не называется.

В пригороде Праги полицейские задержали сотрудника российского посольства в связи с совершением незаконной сделки по покупке боеприпасов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на «Чешское радио». В правоохранительных органах утверждают, что задержанный покупал патроны для снайперской винтовки. Сейчас его уже отпустили, поскольку он обладал дипломатическим иммунитетом.

По данным «Чешского радио», в данном случае речь идёт об одном из сотрудников отдела военного атташе посольства России. Когда именно произошло задержание — также не отмечается, но источник утверждает, что сейчас дипломат уже покинул Чехию.

На данный момент, ни в МИДе России, ни в чешском дипломатическом ведомстве эту информацию официально еще не комментировали.

Последний скандал с участием российских дипломатов в Праге произошел в начале июня. Двоих сотрудников посольства тогда выслали в Москву, поскольку, как утверждают чешские спецслужбы, они распространяли ложную информацию о возможном покушении на местных чиновников.