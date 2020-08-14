«Открытая Россия»: Задержанному в Белоруссии координатору ОР Важенкову до сих пор не проведено медосвидетельствование

Задержанному в Белоруссии координатору «Открытой России» Артему Важенкову, который был избит и сейчас находится в изоляторе временного содержания, до сих пор не проведено медицинское освидетельствование. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель «Открытой России» Анастасия Буракова.

«Состояние Важенкова не очень хорошее. Первое время он находился в центре изоляции правонарушителей на Окрестино, а сейчас переведен в изолятор временного содержания. На Окрестино его били без перерыва, он содержался в камере на 6 человек, в которой находилось 40 человек. Было невозможно дышать, им не давали ни еды, ни воды. Тело Артема — одна сплошная гематома, болит рука. Он написал заявление на медицинское освидетельствование, но оно не проведено до сих пор», — рассказала она.

А.Буракова отметила, что ранее «Открытая Россия» связалась с посольством России в Белоруссии. Посол Дмитрий Мезенцев помогал в освобождении Артема Важенкова и Игоря Рогова, который также был задержан. Их должны были отпустить 11 августа, но на свободу вышел только Рогов. Он уехал в Россию. «Важенкова планировалось освободить в тот же день. Затем мне неизвестно, что произошло, но что-то пошло не так. Нам сказали, что по нему нет никакого решения, и пока его освободить не могут»,— уточнила А.Буракова.

Она добавила, что в настоящее время «Открытая Россия» собирает подписи под открытым письмом к российскому МИДу, чтобы он вмешался в ситуацию.

А.Буракова подчеркнула, что никаких противозаконных действий Важенков не совершал – он вместе с Роговым просто освещал ход выборов.

Важенкову вменяют участие в массовых беспорядках – ему грозит до 8 лет лишения свободы.