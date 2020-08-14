Суд рассмотрит дело о прекращении административного надзора за координатором «Левого фронта» Удальцовым

Сегодня Симоновский районный суд Москвы рассмотрит дело о досрочном прекращении административного надзора за координатором «Левого фронта» Сергеем Удальцовым. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он напомнил, что административный надзор за ним был установлен в 2018 году. С тех пор ему запрещено покидать пределы Москвы и посещать массовые мероприятия. Суд также обязал его регулярно отмечаться в правоохранительных органах.

«Более половины срока административного надзора прошло. В соответствии с законом я имею право обратиться о досрочном его снятии. Я представил в суд соответствующий документ о том, что веду трудовую деятельность, и она сильно затруднена из-за того, что я не могу выезжать в регионы. Она связана с такими поездками. Кроме того, у меня больная мама, ей нужно помогать», — сказал С.Удальцов.

Он подчеркнул, что административный надзор ограничивает его общественно-политическую деятельность. «Я надеюсь, что суд объективно рассмотрит мое ходатайство, хотя особых иллюзий не питаю. Буду стараться добиться снятия этого надзора», — заключил политик.