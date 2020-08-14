Жители белоруской столицы вновь выходят протестовать

Как пишет местное интернет-издание TUT.BY, люди выстраиваются в живую цепь в центре города на проспекте Независимости, а также у филармонии. На акции солидарности выходят медики городских больниц. Они требуют остановить насилие над задержанными на акциях протеста.

Тем временем в последние часы поступают сообщения, что из изоляторов начинают выпускать людей, которых задерживали во время протестов. Они рассказывают о пытках и издевательствах со стороны силовиков.

Эксперты ООН по правам человека раскритиковали действия белорусских властей за полицейское насилие. Как сказали в офисе верховного комиссара ООН, организация призывает международное сообщество оказать давление на Минск с целью заставить белорусские власти прекратить нападения на граждан. Силовики в республике не стремятся к диалогу с протестующими и не позволяют реализовать право на свободу собраний, — отметили эксперты. Также обеспокоенность вызвало отключение интернета. Это создает в Белоруссии информационный вакуум и явно имеет политическую цель, — уверены спецдокладчики.

Перебои с интернетом наблюдались в Белоруссии в последние дни, начиная с воскресенья. Люди говорили о проблемах с доступом, в первую очередь, к информационным ресурсам и сервисам отправки сообщений.