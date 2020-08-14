Госдума собирается запросить у российских спецслужб сведения о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов

До этого такой же запрос был направлен в Центризбирком, однако там сказали, что это не входит в их компетенцию. Как напомнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, наличие иностранного гражданства у парламентариев и чиновников стало недопустимым по Конституции после того, как в нее внесли поправки.
2020-08-14T10:31:44+03:00
2020-08-14T10:31:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 14 августа 2020
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