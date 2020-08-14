Это произошло еще в июне, но известно об этом стало лишь сейчас. Источник в полиции говорит, что сотрудник дипмиссии незаконно купил патроны для снайперской винтовки и другие виды боеприпасов. Из-за дипломатического иммунитета его вскоре отпустили, после чего дипломат покинул Чехию. По данным радио, речь идет о работнике одного из отделов военного атташе.
В российском посольстве эту информацию пока не комментировали.
Российский дипломат, по данным Чешского радио, был задержан, а позже отпущен в пригороде Праги
Это произошло еще в июне, но известно об этом стало лишь сейчас. Источник в полиции говорит, что сотрудник дипмиссии незаконно купил патроны для снайперской винтовки и другие виды боеприпасов. Из-за дипломатического иммунитета его вскоре отпустили, после чего дипломат покинул Чехию. По данным радио, речь идет о работнике одного из отделов военного атташе.