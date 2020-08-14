Бывший адвокат Дональда Трампа обещает рассказать о «русском следе» в победе на президентских выборах в 2016 году

Об этом Майкл Коэн пишет в предисловии к своей книге про американского лидера.

Никаких сенсационных подробностей о связях Трампа с русскими его некогда ближайший соратник пока не привел, но дал понять, что знает довольно много. От золотых дождей в Лас-Вегасе до налоговых махинаций и коррумпированных сделок с чиновниками из бывшего Советского союза – Коэн подчеркивает: он был не просто свидетелем восхождения президента, но и активным участником описанных событий. Выдержки из предисловия к книге «Предатель: Реальная история Майкла Коэна» приводит американское издание Axios.

Юрист утверждает, что Трамп вступил в сговор с Россией, но не такими изощренными способами, какими представляли себе его очернители. Расследование Мюллера не было охотой на ведьм. Трамп сжульничал на выборах при попустительстве со стороны России.

Коэн осужден за ряд преступлений, в том числе уклонение от уплаты налогов. Бывший адвокат Трампа признался, что лгал Конгрессу и находится под домашним заключением.

Мемуары Майкла Коэна появятся в продаже в начале сентября.