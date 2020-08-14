Американские спецслужбы объявили о том, что ГРУ разработало новую шпионскую программу

Её называют угрозой для оборонных ведомств США.

Агентство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований предупреждают о том, что у российской разведки появилась программа, позволяющая удалённо контролировать некоторые компьютеры. На сайте ФБР сказано, что она называется Drovorub, и что её разработали по заказу ГРУ. В американском ведомстве утверждают, что при попадании на компьютер, программа получает возможность дистанционно им управлять, а также распоряжаться всеми файлами, которые на нём хранятся. Отдельно в сообщении ФБР отмечается, что Drovorub работает с компьютерами на операционной системе Linux. Как она на них попадает — не уточняется.

В ФБР добавили, что Drovorub несёт угрозу для пользователей систем национальной безопасности и Министерства обороны США. Методы выявления этой программы сейчас только разрабатываются.

Ни в МИДе России, ни в ГРУ эту информацию еще не комментировали.