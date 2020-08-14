Министры иностранных дел стран ЕС встретятся для обсуждения вопроса возможного введения санкций против Белоруссии

Министры иностранных дел стран Евросоюза встретятся сегодня для обсуждения вопроса возможного введения санкций против Белоруссии.

Между тем, Литва, Латвия и Польша выразили готовность выступить в роли посредников, чтобы помочь стране выйти из кризиса после недавних президентских выборов.

Как сказал в интервью телеканалу Евроньюз министр иностранных ел Литвы Линас Линкявичюс, сложность заключается в том, что в Белоруссии нет единого лидера оппозиции.

Между тем, белорусская оппозиция призывает мировое сообщество отреагировать на ситуацию в стране и признать Светлану Тихановскую новым президентом Белоруссии.