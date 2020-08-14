Жители белоруской столицы вновь выходят протестовать

Как пишет местное интернет-издание TUT.BY, люди выстраиваются в живую цепь в центре города на проспекте Независимости, а также у филармонии. На акции солидарности выходят медики городских больниц. Они требуют остановить насилие над задержанными на акциях протеста.

Тем временем в последние часы поступают сообщения, что из изоляторов начинают выпускать людей, которых задерживали во время протестов. Они рассказывают о пытках и издевательствах со стороны силовиков. Так, по словам одной из задержанных в интервью изданию TUT.BY, людей избивали в следственном изоляторе.

Мужчины, которых выпускали из СИЗО, демонстрировали огромные гематомы и кровоподтеки на теле.