В жилых домах запретили размещать магазины бытовой химии и строительных материалов

Об этом говорится в приказе МЧС, который вносит поправки в правила пожарной безопасности, – передает агентство РИА Новости. еще в жилых домах и общественных зданиях, согласно документу, запрещено размещать мебельные магазины. Также новые правила требуют, чтобы мусоропроводы были защищены от возгорания противопожарными перегородками.
2020-08-14T09:34:28+03:00
2020-08-14T09:34:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2692367-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:34, 14 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…