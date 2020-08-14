В жилых домах запретили размещать магазины бытовой химии и строительных материалов

Об этом говорится в приказе МЧС, который вносит поправки в правила пожарной безопасности, – передает агентство РИА Новости. еще в жилых домах и общественных зданиях, согласно документу, запрещено размещать мебельные магазины. Также новые правила требуют, чтобы мусоропроводы были защищены от возгорания противопожарными перегородками.