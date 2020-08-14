Великобритания вновь вводит карантин для тех, кто приезжает из Франции, Нидерландов и Монако

Как пояснил министр транспорта Грант Шеппс, те, кто приезжает из этих стран, должны будут уйти на самоизоляцию на две недели. В Париже, в свою очередь, дали понять, что введут аналогичные меры в отношении приезжающих из Великобритании. В свою очередь, в отношении тех, кто прибывает из России, как напоминает агентство ТАСС, карантинные требования по-прежнему остаются в силе.