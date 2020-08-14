Разработчик вакцины от коронавируса объясняет ее быстрое появление существованием в России хорошей школы иммунологов

В институте имени Гамалеи заверяют, что препарат эффективен и безопасен, а негативные отзывы, по словам руководителя института Александра Гинцбурга, можно объяснить серьезной конкуренцией на рынке. Также Гинцбург сказал, что результаты клинических испытаний вакцины уже в понедельник будут опубликованы в одном из зарубежных научных журналов.
2020-08-14T09:32:34+03:00
2020-08-14T09:32:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 14 августа 2020
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