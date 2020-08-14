Разработчик вакцины от коронавируса объясняет ее быстрое появление существованием в России хорошей школы иммунологов

В институте имени Гамалеи заверяют, что препарат эффективен и безопасен, а негативные отзывы, по словам руководителя института Александра Гинцбурга, можно объяснить серьезной конкуренцией на рынке. Также Гинцбург сказал, что результаты клинических испытаний вакцины уже в понедельник будут опубликованы в одном из зарубежных научных журналов.