Газета РБК пишет, что российские медики в целом не доверяют новой вакцине от коронавируса, которую создали в институте имени Гамалеи. И почти 3-х тысяч опрошенных сервисом «Справочник врача» чуть больше половины сказали, что не готовы сделать себе прививку. При этом две трети из них пояснили свое решение тем, что нет достаточных данных об эффективности препарата. Почти половина сказала, что их смущает слишком короткое время, за которое была создана вакцина. Только каждый пятый ответил, что будет рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса президент Владимир Путин объявил во вторник. Однако ряд западных стран уже высказал сомнения в эффективности и безопасности этого средства.