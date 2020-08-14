В Минске началась новая акция протеста

Как пишет местное интернет-издание TUT.BY, на улицу, в частности, вышли работники одной из больниц. Они требуют прекратить избиения задержанных.

Акции протеста не стихают в стране с воскресенья. Люди вышли говорят, что недовольны фальсификацией итогов выборов и требуют от президента Александра Лукашенко уйти в отставку. За это время, по данным МВД, были задержаны более 6-ти тысяч человек. Те, кто уже вышел из изоляторов, жалуются на издевательства и пытки. В МВД республики насилие над задержанными отрицают.