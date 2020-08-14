Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн намерен рассказать о связях главы Белого дома с Россией

В США было опубликовано предисловие к мемуарам юриста. Сам Коэн ранее был приговорен к 3-м годам тюремного заключения по обвинению в финансовых преступлениях. В предисловии утверждается, что адвокат был якобы осведомлен о ходе предвыборной кампании Трампа четыре года назад. Бывший юрист президента называет его мошенником, хищником, расистом, хулиганом и лжецом.

Как ожидается, мемуары Майкла Коэна будут опубликованы в сентябре.