Россиян могут перестать бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни

Министерство иностранных дел хочет заставить россиян, которые оказались в тяжелой ситуации в другой стране, компенсировать расходы государства за возвращение домой. На Смоленской площади предлагают, чтобы соотечественники после того, как их вывезут на родину, в течение трех месяцев оплатили услугу. Об этом пишет газета Ведомости со ссылкой на проект постановления правительства. В пояснительной записке отмечается, что сейчас механизм оказания людям материальной помощи работает неэффективно, в том числе, в условиях пандемии коронавируса. Оценить действительно ли ситуация, в которой оказался наш соотечественник за рубежом, чрезвычайная, сложно, поэтому в помощи нередко отказывают, говорится в документе. Проект МИДа вынесен на общественное обсуждение. Юристы, опрошенные изданием, разошлись в оценке документа. У одних он вызвал вопросы. Прежде всего потому что людей, которые и так находятся в сложном финансовом положении, заставят платить за то, чтобы вернуться домой. Другие юристы считают, что предложение МИДа не позволит недобросовестным гражданам тратить бюджетные средства.

Российским властям после закрытия в марте авиасообщения из-за эпидемии коронавируса пришлось эвакуировать соотечественников из других стран. При этом глава МИДа Сергей Лавров недавно сообщил, что за границей все еще остаётся более 20-ти тысяч россиян.