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09:03, 14 августа 2020

В Белоруссии начали выпускать из изоляторов задержанных на акциях протеста

В частности, этим утром СИЗО в 50-ти километрах от Минска покинули около 100 человек, — пишет белорусское интернет-издание TUT.BY. Еще накануне вечером начали выпускать людей из центра изоляции правонарушителей, расположенного в центральной части Минска. Одна из освобожденных рассказала журналистам о том, как в СИЗО избивали задержанных мужчин.

В свою очередь, замминистра внутренних дел Александр Барсуков утверждает, что в ведомстве не знают о каких-либо нарушениях в отношении задержанных. Накануне вечером Барсуков приезжал к изолятору, где его встретили журналисты.

Как отмечает издание TUT.BY, замминистра Барсуков быстро уехал на машине.

В белорусском МВД накануне обещали отпустить задержанных, а министр Юрий Караев даже извинился перед теми, кто, по его словам, случайно пострадал в результате столкновений в Минске и других городах.



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