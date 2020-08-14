«Коммерсантъ»: Оборот розничной торговли по итогам года в России впервые за 20 лет может упасть

Как пишет газета «КоммерсантЪ», по разным оценкам снижение составит от 0,7% до 2%. Главной причиной стали пандемия коронавируса и ограничения, которые вводили для борьбы с инфекцией. Больше всего, по словам экспертов, могут пострадать продавцы одежды и обуви, ювелирных изделий и автомобилей. В то же время они ожидают, что восстановление рынка начнется уже в следующем году.
2020-08-14T08:35:01+03:00
2020-08-14T08:35:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 14 августа 2020
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