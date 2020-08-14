США, как утверждает телеканал CNN, отказались от помощи России в создании вакцины от коронавируса

По словам неназванных российских официальных лиц, Вашингтон не готов к сотрудничеству из-за взаимного недоверия между странами. Собеседники американского телеканала говорят, что Москва якобы могла поделиться с американской стороной сведениями о вакцине и разрешить производство препарата в Штатах. В свою очередь источники в американской администрации сказали, что США крайне скептически относятся к российской вакцине.

В российском Минздраве тем временем сказали агентству «Интерфакс», что они не предлагал американцами совместную разработку вакцины.