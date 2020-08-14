«Ведомости»: Россиян хотят обязать компенсировать возвращение из-за границы в чрезвычайной ситуации

Россиян хотят обязать компенсировать возвращение из-за границы в чрезвычайной ситуации, — пишет газета «Ведомости». Проект соответствующего постановления правительства подготовил МИД России. Для того, чтобы вернуть государству средства, которые оно предоставляло для вывоза российскому гражданину, будет даваться три месяца, после чего будет запущена процедура принудительного исполнения обязательств. Действующее законодательство гарантирует безвозмездную помощь в исключительных случаях.