Евросоюз до конца августа может ввести новые санкции против Белоруссии

В поддержку таких мер, по словам источника агентства Reuters, выступают Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия. Против только Венгрия, — утверждают собеседники агентства. На сегодня запланирована встреча министров иностранных дел ЕС, где будет обсуждаться положение дел в республике. Среди возможных мер рассматриваются запрет на въезд и заморозка активов некоторых должностных лиц из Центризбиркома Белоруссии, а также высокопоставленных силовиков.