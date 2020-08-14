Евросоюз до конца августа может ввести новые санкции против Белоруссии

В поддержку таких мер, по словам источника агентства Reuters, выступают Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия. Против только Венгрия, — утверждают собеседники агентства. На сегодня запланирована встреча министров иностранных дел ЕС, где будет обсуждаться положение дел в республике. Среди возможных мер рассматриваются запрет на въезд и заморозка активов некоторых должностных лиц из Центризбиркома Белоруссии, а также высокопоставленных силовиков.
2020-08-14T08:32:02+03:00
2020-08-14T08:32:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 14 августа 2020
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