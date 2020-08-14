Замминистра внутренних дел Белоруссии отрицает какие-либо издевательства над задержанными на акциях протеста

Замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков отрицает какие-либо издевательства над задержанными на акциях протеста. По его словам, он переговорил с самими задержанными, и они эту информацию не подтверждают.

С воскресенья, когда в республике начались протесты, в разных городах были задержаны более 6-ти тысяч человек. Те, кого позже отпустили из изоляторов, рассказывали об избиениях и издевательствах. Накануне глава МВД Юрий Караев принес извинения случайным пострадавшим во время акций протеста. В министерстве также сказали, что к утру пятницы должны освободить задержанных.