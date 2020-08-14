Очередной полуфиналист футбольной Лиги Чемпионов станет известен сегодня вечером

Путевку разыграет самая звездная пара этой стадии турнира – Бавария и Барселона.

В истории противостояния двух европейских грандов было немало ярких страниц. 7 лет назад команды сошлись в полуфинале ЛЧ. И Бавария буквально растоптала каталонцев 7-0 по сумме двух встреч. Через два года Барса, и тоже в полуфинале, взяла реванш. Отмечу, оба раза победитель этого противостояния выигрывал в итоге Лигу Чемпионов. Эта статистика, бесспорно, повышает ставки на исход сегодняшнего матча. В котором фаворитом все же считается Бавария. В активе мюнхенцев – умопомрачительная серия из восьми побед во всех матчах нынешнего розыгрыша турнира. Лондонского Челси в 1\8 финала Бавария просто не заметила. А вот проблемы Барселоны – как игровые, так и внутрикомандные – нельзя не заметить. Игра в Лиссабоне начнется в 22 часа. Трансляция на МАТЧ ТВ.

Накануне путевку в полуфинал Лиги Чемпионов оспаривали испанский Атлетико и РБ Лейпциг из Германии. Счет матча 1:2. Победитель вышел в полуфинал.