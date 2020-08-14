В Евросоюзе сегодня обсудят санкции в отношении Белоруссии

Там обеспокоены из-за выборов президента в республике и последующих протестов.

Министры иностранных дел стран Европейского союза проведут внеочередную встречу в связи с событиями в Белоруссии. Они должны будут согласовать общую позицию и план дальнейших действий. Как сообщает агентство Reuters, глава дипломатии Швеции Анн Линде объявила, что сейчас необходимо рассмотреть возможность расширения персональных санкций по отношению к тем людям, которые несут ответственность «за насилие к протестующим и фальсификацию результатов выборов». Такую же позицию заняли и в МИДе Литвы.

Митинги и шествия за честные выборы с минувшего воскресенья не прекращаются во многих белорусских городах. Люди считают, что ЦИК сфальсифицировал результаты выборов президента, согласно которым Александр Лукашенко набрал более восьмидесяти процентов голосов.

Белорусские власти пытаются подавить протест силовыми методами. Разгоном митингов, помимо ОМОНа, занимается еще и военный спецназ Белоруссии. Бойцы при этом используют водомёты, светошумовые гранаты и травматическое оружие.

Ранее о возможных санкциях в отношении Белоруссии говорили и в Вашингтоне. Госсекретарь Майк Помпео не исключал, что США могут прекратить поставки нефти в республику.