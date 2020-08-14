В Минске минувшим вечером задержанных начали выпускать из изолятора временного содержания

Многие люди рассказывали о пытках и избиениях.

Родственники и друзья задержанных и те, кто раньше их не знал, а также волонтёры пришли минувшим вечером на улицу Окрестина встречать освобождённых. Когда люди — в основном молодые парни и девушки, выходили на свободу им аплодировали — видео очевидцы размещали в социальных сетях.

Некоторые просили не хлопать. Объясняли этом тем, что сотрудники изолятора, услышав как реагируют на улице перестанут выпускать задержанных. Многих освободившихся по данным портала tut.by сразу отвозили в больницы. К воротам изолятора то и дело подъезжали кареты скорой помощи. Девушки, выходя на свободу, плакали и рассказывали о том, что им пришлось пережить после задержания: избиения, унижения, угрозы. Особенно по их словам издевались над задержанными парнями и мужчинами. «Избивали просто зверски, там было море крови», — приводит слова одной из задержанных портал tut.by. Много рассказывали о пытках, в том числе электрошокерами, провокациях силовиков перед задержаниями на акциях протеста. Волонтёры предлагали выходившим помощь — в том числе, отвезти на машине домой или в больницу. По данным агентства «Интерфакс» на акциях протеста, которые в Белоруссии проходят с вечера воскресенья, было задержано около семи тысяч человек. МВД республики пока не отчиталось о том, сколько людей освобождено, оппозиция тоже не предоставила данных.

Замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков ночью обещал, что все задержанные в Минске и других городах страны будут отпущены на свободу до шести часов утра.