Власти Афганистана начали освобождения из тюрем последней группы из 400 талибов. Как сообщил Национальный совет безопасности Афганистана, накануне были освобождены первые 80 человек из этой группы, которых собрание старейшин племен решило освободить для ускорения прямых межафганских переговоров. Межафганские переговоры начнутся 16 августа в Дохе.