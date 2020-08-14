В Академии наук Белоруссии отчитали ученых за их позицию в отношении протестов в стране. Председатель президиума академии Владимир Гусаков, по сведениям белорусского сайта Onliner, после открытого письма более тысячи деятелей науки к властям страны потребовал навести порядок в институтах и назвал это обращение провокацией. В письме ученых говорилось, что применение против демонстрантов водометов, резиновых пуль, светошумовых гранат, а также физического насилия нарушает права граждан, гарантированные Конституцией республики. Авторы письма также выразили недоверие итогам президентских выборов, отметив, что голосование сопровождалось «массовыми фальсификациями».